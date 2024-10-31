الأزهر للفتوى: 10 أمور تساعد العبد علي الخشوع في الصلاة

‏بالصور| أول ‎خطيب عربي منذ 50 عاماً.. الحذيفي يعتلي منبر ‎جامع الاستقلال

كتب-محمد قادوس:

أوضح مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الالكتروني، عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: 10 أمور تساعد العبد علي الخشوع في الصلاة، على النحو التالي:

1-ردد الأذان.

2-أسبغ الوضوء وحسنه.

3- صل الصلاة في وقتها وحافظ على أدائها في جماعة.

4- ابتعد عن الضوضاء والمنتشات.

5- اطمئن في أداء الصلاة.

6- استشعر قرب الله منك.

7- اعرف معاني الآيات التي تصلي بها وتدبرها.

8- استحضر معاني الأذكار داخل الصلاة.

9 أكثر من الدعاء في السجود.

10-حافظ علي أذكار ختم الصلاة.

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