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بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم نقل الميت من قبر إلى آخر: يجوز في هذه الحالات

09:03 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى

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كتب - علي شبل:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول «حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟».

وقال عويضة عثمان خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، مقدمة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن نقل العظام وتجميعها في ما يعرف بـ «المعضمة» إذا كان هناك ضرورة لذلك، مشيرا إلى أن هذه الممارسة تعود لأسباب عدة، منها ضيق المكان أو ارتفاع تكاليف المدافن.

وأوضح «عثمان» أن المعضمة تتضمن تجميع عظام الموتى بطريقة تحترم كرامتهم، حيث يتم وضع العظام جنبًا إلى جنب بطريقة منظمة، مع مراعاة عدم كسر أي من العظام خلال عملية النقل، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على ضرورة احترام الموتى، مضيفا أن كسر عظم الميت يُعتبر ككسره حيًا.

وتابع أن النقل والتجميع يكون جائزًا، لكن يجب مراعاة الأدب والاحترام أثناء التعامل مع عظام الموتى، فضلا عن أن تحويل التربة من تخصيص رجال إلى نساء أو العكس لا يثير أي مشكلات شرعية، إذا كانت هذه الخطوة ضرورية.

ودعا أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أهمية مراعاة مشاعر الأحياء في مثل هذه المواقف، والتعامل مع الموتى بكل احترام وتقدير، مستندًا إلى المبادئ الإسلامية التي تضع قيمة كبيرة لحفظ كرامة الموتى.

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