لماذا كثر التنجيم والتنبؤ بالغيب؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤال يقول،" لماذا كثر التنجيم والتنبؤ بالغيب؟

وقال أمين الفتوى، التوكل على الله طريق يصل به الإنسان إلى ربه، كما أن التوكل والرضا والصبر وتفويض الأمر لله هى مقامات عالية، لذلك الشيطان لا يريد للناس أن يخلصوا لله فى سيرهم، فيدخل عليهم من أبواب شتى.

وأضاف عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية"الناس": أن أبواب الشيطان هى عدم الصبر وعدم الرضا وعدم التوكل على الله، ويقول لهم أن هناك إناث يعلمون الغيب، فيقع هؤلاء فى باب عظيم من أبواب المخالفة، فيذهب لعراف أو كاهن أو منجم ليقولون لهم ما سيحدث لهم، وللأسف تجد من يأكلون عيشا على حساب هؤلاء".

وأكد أمين الفتوى، أنه عندما يضعف الإيمان وعدم التوكل على الله يظهر الدجالين والعرافين والكهنة، موضحا أنه لن يظهر هؤلاء وقلوب الناس متعلقة بالله، فما يتحدث فيه الدجالون ما كان يعلمه الأنبياء، فلذلك لا ينبغى أن نلجأ للمنجمين أو نصدقهم.