ينفع أدعى بالفوز لفريق بشجعه؟.. العالم الأزهري أسامة قابيل يجيب

كتب-محمد قادوس:

أجاب الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال حول ما حكم الدعاء بقول يا رب الأهلي يغلب أو الزمالك يغلب؟

وقال العالم الأزهري، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: " الدعاء هو وسيلة للتواصل مع الله في طلب الأمور التي تحقق الخير وتساهم في تحسين حياة الإنسان أو حياة من حوله، أما الدعاء بفوز فريق رياضي مثل الأهلي أو الزمالك، فهو ليس في حد ذاته أمرًا ضارًا، لكنه قد يعكس عدم التركيز على الأولويات الأهم في الحياة".

وتابع: "الأفضل أن يُستخدم الدعاء لتحقيق أهداف أسمى مثل الصحة، الهداية، النجاح في الحياة، أو مساعدة الآخرين، لكن إن كان الدعاء في إطار ترفيهي وبنية طيبة، فلا أرى مشكلة كبيرة فيه، طالما أن الشخص لا يبالغ أو ينسى الأمور الأهم في حياته".

واستشهد بقول الله تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" (سورة غافر: 60)، لافتا إلى أن هذه الآية توضح أن الدعاء عبادة يحبها الله، وهو وعد من الله بأن يستجيب لعباده، لكن من المفهوم أيضًا أن الدعاء يجب أن يكون في الأمور ذات الفائدة والحكمة.

وشدد على اهمية الأخلاق الرياضية وعدم التعصب لأنها من القيم الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل من يمارس أو يشجع الرياضة.

وأكد أن الرياضة ليست مجرد تنافس بين فرق أو أفراد، بل هي فرصة لتعزيز روح الاحترام، التعاون، والتسامح. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأخلاق العالية في كل شؤون الحياة، ومنها الرياضة، حيث قال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" (رواه البيهقي).

ونوه إلي أن التعصب الرياضي، سواء كان لفريق معين أو ضد آخر، يؤدي إلى تفرقة ونزاعات لا طائل منها، ويعكر صفو العلاقات بين الأصدقاء والعائلات، كما أن الإسلام يدعو إلى الاعتدال في كل شيء، حتى في التنافس، وقد قال الله تعالى: "وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا" (البقرة: 143)، لذا، من المهم أن نتحلى بالروح الرياضية، ونتقبل الفوز والخسارة برحابة صدر، مع التركيز على المتعة والنشاط البدني، بدلًا من السعي للانتصار بأي ثمن.

وشدد على أن الرياضة تظل وسيلة للترفيه وتعزيز الصحة، وليست ساحة للخصومة أو الكراهية، علينا أن نحترم الفائز والخاسر، ونتجنب الإساءة أو التقليل من شأن الآخرين، فالتسامح والاحترام هما أساس التنافس الشريف.

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