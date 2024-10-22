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طلقت زوجتي بعد خيانتها لي مع صديقي فهل ينفع أرجعها؟.. وعضو الأزهر للفتوى تجيب- فيديو

03:01 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الدكتورة هبة إبراهيم

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كتب-محمد قادوس:

تلقت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤال من متصل يقول" كنت متزوج ولدي أطفال، حياتي كانت طبيعية، طلبت من صاحبي في الشغل يوصل فلوس للبيت، وبعد فتره لقيت زوجته بتتصل بي وبتقولي تعالى مراتك في بيت صاحبك اللي أنت مستأمنه على عرضك، فطلقتها، وتنازلت عن أولادها، فالأولاد يريدوا أن يرجعوها وأنا مش عارف أعمل إيه؟

في ردها قالت عضو مركز الأزهر للفتوى بالطبع كل من سيستمع إلى قصة أستاذ محمد سيقدر تمامًا الموقف الصعب الذي يمر به، إنه من الواضح أن هذا الأمر ليس سهلاً على الإطلاق، ولكنه يتطلب حكمة وعقلانية.

وأضافت إبراهيم، خلال حوارها ببرنامج "حواء" المذاع على قناة" الناس": إذا كان السائل يفكر في إرضاء الله- سبحانه وتعالى-، وعندما يتحدث مع زوجته السابقة ويكتشف أنها مستعدة لتكون أمًا وزوجة صالحة، فلا مانع شرعًا من ذلك، بل على العكس، هذا يعد سعيًا للإصلاح ومحاولة لإعادة بناء الأسرة من جديد، وقد تكون أنت النور الذي يحتاجه الآخرون للتوبة والندم، وتكون جاهزة لبدء علاقة أسرية جديدة، وإذا تواصلت معنا، سنساعدكما في ذلك.

وأوضحت عضو الأزهر للفتوى أول شرط هو أن تكون السيدة نادمة على أفعالها، فنحن متفقون على أن ما حدث هو فعل مذموم وممنوع، إذا لم تشعر بالندم، فالأفضل أن يبتعد عنها ويتزوج من أخرى، ولكن إذا كانت لديها الرغبة في الإصلاح، فليتواصل معنا.

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الدكتورة هبة إبراهيم مركز الأزهر العالمي للفتوى برنامج حواء
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