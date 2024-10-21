أوقفت شيئاً من مالي على مسجد فهل لي سلطة عليه بعد الوقف؟.. عالم أزهري يجيب

كـتب- علي شبل:

أوقفت شيئا من مالي على مسجد من المساجد فهل من سلطة لي عليه بعد الوقف؟.. سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، يقول لاشين إن ديننا الاسلامي فتح للخير أبوابا كثيرة ومنافذ عديدة لمن أراد التقرب إلى الله عز وجل ورجا ثواب الله وعطاءه وكان همه منصرفا إلى الآخرة راجيا الفوز فيها بالنعيم المقيم المتمثل في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

واوضح أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أن هذه الأبواب التي فتحت أمام قاصدي الخير والثواب ونيل ثواب الله عز وجل كثيرة منها:

1 الهبة، وهي تمليك لآخر من غير عوض حال حياة الواهب قال بشأن ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم: (تهادوا تحابوا).

2 ومنها الوصية، وهي أن يوصي الشخص بجزء من ماله على ان لا يتجاوز ثلث التركة لجهة خيرية عامة او لاشخاص طبيعيين يقول في ذلك المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :(ان الله شرع لكم عند وفاتكم التصدق ببعض اموالكم ليجعلها لكم زيادة في حسناتكم)

3 ومنها أن يوقف شيئا من ماله ليصرف ريعه على طلبة العلم مثلا أو على الفقراء والمساكين او على بيت من بيوت الله عز وجل او على مستشفى من المستشفيات وهكذا تتعدد أبواب الخير ومنافذ البر في الإسلام.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

يا اخانا السائل الذي أوقفت شيئا من مالك على أحد بيوت الله عز وجل لقد انقطعت سلطتك كمالك على الشيء الذي اوقفت وصار امر تنظيم الانتفاع به من اختصاص امير المكان كامام المسجد مثلا او لمن يفوضه امام المسجد او لمجلس ادارة المسجد وليس لاي رائد من رواد المسجد ان يستولي عليه او ان يتحكم فيه حيث يبيحه من يشاء او يمنعه عن من يشاء من باب نحن هنا ومن باب اشباع رغبات نفسه المجبولة على السيطرة والتحكم ولقد صاغ الفقهاء عبارة تعتبر خارطة طريق لامر تنظيم الوقف وعلاقة الوقف به بعد الوقف فقالوا (الموقوف لا يباع ولا يملك ولا يوهب ولا يورث)

أي أنه بالوقف انقطعت سلطة المالك عن المال الذي اوقفه فلا يجوز بعد الوقف ان يبيعه غيره أو أن يهبه غيره أو أن يكون محلا للإرث ترثه وراثة الواقف كل ذلك نفاه عن الوقف الشرع الحكيم.

وختم لاشين: فإذا كان المالك الواقف ممنوعا من التصرف فيما اوقفه فما بالنا بالاشخاص الذين يتحكمون فيما أوقفه غيرهم.. والله أعلم

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