"شوفلك واحدة غيرها".. أمين الفتوى ينصح شاباً بترك خطيبته لهذا السبب (فيديو)

كـتب- علي شبل:

"أمي من ذوي الهمم وخطيبتي رافضة تعيشها معانا بعد الجواز.. فماذا أفعل؟".. سؤال تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليجيب عنه، خلال استضافته في حلقة برنامج "الدنيا بخير"، عبر فضائية "الحياة".

وفي رده، وجه أمين الفتوى نصيحته للشاب السائل، قائلًا: “شوفلك واحدة غيرها، ترضى بهذه الحالة”، مضيفا: “لو والدتك كانت شديدة، كنت هقولك أجر لها شقة جنبك، لأن الأصل أن الزوجة تبقى في مسكن مستقل، لكن أنت العائل والراعي الوحيد لها”.

وختم عثمان نصيحته: “ممكن تشوف واحدة مطلقة تتحمل هذه الحالة، وتعقل معنى الأم”.





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