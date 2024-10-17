سعاد صالح: من يتغنى بآيات القرآن مرتد يطبق عليه الحد.. وأمين الفتوى: كلام لا يليق بالعلماء

كتب-محمد قادوس: - محدث

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم تنزل من رب العالمين، بلسان عربي مبين، كما أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه، مستشهده في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الحجر،" إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون".

وأضافت سعاد، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج" مصر جديدة" المذاع على قناة" ETC": أن أي تلاعب في القرآن الكريم بتحويله من تنزيل إلهي إلى خطاب بشري مرفوض، كما أن القرآن الكريم هو بلاغة ومعان وفقه وأحكام فقهية فهو بيان لكل ما يحتاجه البشر.

وأوضحت أستاذ الفقه أن أي شخص يلحن القرآن الكريم أو يتغنى بآياته يعد مرتدًا وكافرًا، ويجب أن يحظر ويعطى فرصة لاستتابته. وأكدت صالح إذا رفض هذا الشخص فسيكون خطرًا على المجتمع الإسلامي الذي يعيش به، وقتها يطبق عليه حد الردة وهو القتل.

بدوره، انتقد الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما قالته الدكتورة سعاد صالح. وأكد في تصريح خاص لمصراوي، أنَّ وصف مَن يفعل ذلك -ولو متعمِّدًا- بالكفر والردة أمر غير صحيح، والتجرؤ على إصدار أحكام الكفر على المذنب والعاصي أَمرٌ مُحرَّم شرعًا، ولا يليق بأخلاق العلماء.

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