أمين الفتوى يكشف قصة حديث "رفقا بالقوارير": حتى لا تؤذي الجمال النساء

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفن في الإسلام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقيم والرحمة، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "رفقاً بالقوارير".

وقال أمين الفتوى، إن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال هذا الحديث مخاطباً أحد الحُداة، واسمه أنجشة، الذي كان ينشد بترنيم عالٍ لجعل الجمال تسرع في السير، وكان على هذه الجمال الهودج الذي يحمل النساء.

وأضاف الورداني خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن النبي رغم إعجابه بجمال النشيد الذي قدمه أنجشة، نبّهه إلى ضرورة مراعاة القيم في أداء الفن، لأن سرعة الجمال بفعل النشيد قد تؤدي إلى إيذاء النساء داخل الهودج، موضحا: "النبي صلى الله عليه وسلم علّمنا من خلال هذا الموقف كيف يمكن للفن أن يتماشى مع القيم والرحمة، وهذا يعكس فهم المسلمين العميق لأهمية الفن في بناء الحضارة..

وأشار إلى أن المصريين، بفضل فهمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا إسهامات كبيرة في الحضارة الإسلامية من خلال فنون ترتبط بالقرآن الكريم، مثل فن تلاوة القرآن والإنشاد الديني، مستشهداً بأسماء مثل الشيخ النقشبندي والشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهم من كبار القراء والمنشدين الذين أسسوا فناً نابعاً من محضن القرآن.