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هل هي بدعة؟.. الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الفاتحة بنية شفاء المرضى وقضاء الحاجات

10:10 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

دار الأفتاء المصرية

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كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قراءة سورة الفاتحة بنية شفاء المرضى وقضاء الحاجات، وهل يعد قراءتها في تلك الحالة من الأمور المباحة أم البدع المستحدثة في الدين.

أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن سورة الفاتحة هي خير سور القرآن الكريم وأعظمها، وقد تكاثرت النصوص الدالة على فضائل هذه السورة العظيمة.

وأكدت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن قراءتها بنية شفاء المرضى وقضاء الحوائج أمرٌ جائزٌ شرعًا، وهذا ما جرى عليه عمل الأمة سلفًا وخلفًا، ولا عبرة بتلك الأقوال التي تُضيِّقُ على الناس ما وسَّعه الشرع الشريف.

فقد جاء عن الصحابي الجليل سيدنا أبي سعيد الخدريُّ رضي الله عنه أنه كان يجعلها رقية يرقي بها دون أن يوجِّهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، فلما أخبر النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم بما فعل لم يُنكِر عليه ولم يجعل ما فعله مِن قَبِيل البدعة، بل استحسنه وصوَّبه، كما ورد في الصحيح.

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دار الإفتاء المصرية قراءة سورة الفاتحة بنية شفاء المرضى سورة الفاتحة شفاء المرضى وقضاء الحاجات القرآن الكريم
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