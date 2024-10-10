ما حكم بيع حاجة عينى فيها؟.. هبة عوف: يحتاج لنظافة القلب

حذرت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، من تصرفات البعض خاصة فى عمليات البيع والشراء، لافتة إلى أن البعض يرتكب ذنوب بقول بسيط مثل (مش هيعرفوها يشغلوا المكان زيى.. ولا يعرفوا يعملوا المنتجات ولا الخدمة اللى كنت بعملها).

وأوضحت عوف، خلال تصريحات خاصة لمصراوى. إن بيع السلعة مع الحسد تجاه المشتري يعد تصرفًا غير أخلاقي ومخالفًا لتعاليم الدين الإسلامي، مؤكدة أن الإسلام يحث على النظافة النفسية والبعد عن الحسد والطمع في حقوق الآخرين، مستشهدة بقول الله تعالى: "ومن شر حاسد إذا حسد" (سورة الفلق: 5).

وأضافت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (رواه البخاري ومسلم)، مما يدل على ضرورة الصفاء الداخلي وحب الخير للآخرين، سواء في التعاملات التجارية أو غيرها.

وأشارت إلى أن الحسد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم،حيث قال: "إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب" (رواه أبو داود).

وتابعت قائلة إن من يعرض سلعة للبيع وفي قلبه حسد للمشتري يجب عليه أن يتوب ويستغفر الله، لأن الحسد لا يضر المشتري فقط بل يعود بالضرر على الحاسد نفسه، ويؤثر سلبًا على المجتمع بأسره.