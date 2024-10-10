عالم أزهري يوضح معنى قول الله"وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ"

كتب-محمد قادوس:

عرض الدكتور عصام الروبي، الداعية الاسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، سؤالا قال فيه ما معنى قول الله-تعالى-،" وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ" فهل يهين الله عبادة، وهل كتب الله على عباده الشقاء؟

في رد، قال الداعية الاسلامي على العبد أن يعلم أن الله-سبحانه وتعالى-يعاملنا معاملة المختبر، فمنا من ابتلاه الله-تعالى-بالغنى واليسار والقوة والصحة والعافية والسلامة في البدن، فكل هذا، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الأنبياء" وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ".

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: هناك من ضيق الله عليه في رزقه ومعاشه فكان فقيرًا ولم ينل حظًا من الدنيا، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الفجر،" وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ".

وأوضح العالم الأزهري ان الله-سبحانه وتعالى-علم أن من العباد من لا يصلحه إلا الغنى فأغناه الله ولو أفقره الله لفسد وعلم أن من العباد من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه الله لطغي، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة العلق،" كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ* أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ".

وبين الروبي للفقير بأنه يكفي أنه لن يسأل بين يدي الله-تعالى-يوم القيامة عن ماله مسألتين لأنه لا يوجد معه مال.

وأكد الداعية أن الفقراء سيدخلون الجنة قبل الأغنياء.