ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

كتب-محمد قادوس:

تلقي الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من سائلة تقول" أختي كل ما يجي لها عريس الجوازة لا تتم.. فهل ممكن حد يعمل لها سحر بتعطيل؟

في رده، قال أمين الفتوى في الحقيقة، الزواج رزق من الله- سبحانه وتعالى-، يأتي في وقته ومع الشخص المناسب، يمكن أن تكون هناك مشاعر قلق حول ما إذا كان هناك شيء يؤثر على فرص الزواج، ولكن يجب أن ندرك أن هذه الأمور تتعلق بتقدير الله.

وأضاف فخر خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": الزواج مثل أي رزق آخر، يأتي مع الوقت، علينا أن نشغل أنفسنا بذكر الله سبحانه وتعالى، والدعاء، والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم-، وتلاوة القرآن، هذه الأفعال تُعد من الأمور التي تجلب الخير والبركة في حياتنا.

وأوضح أمين الفتوى يجب ألا نفكر في الأمر بشكل سلبي، وعلينا أن نتجنب التصور بأن هناك شخصًا ما قد تسبب في "عمل" سيئ، فالجمال يُعتبر مسألة نسبية، وما يراه شخص جميلًا قد لا يراه آخر كذلك، كما أن بعض الأشخاص قد يشعرون بالقلق من الارتباط بفتاة جميلة جدًا، وهذا أيضًا يؤثر على مواقفهم.

واستكمل: يجب علينا أن نتقبل أن الزواج رزق من الله، فعندما يأتي الوقت المناسب، ستحصل على نصيبها، كما أن هناك حالات قد تجعل الناس يرون الأمور بشكل مختلف، ويجب أن نتذكر أن هذا لا يعكس شيئًا سلبيًا.

واختتم: في حال كان هناك حديث عن "سحر" أو "عمل"، علينا أن نتذكر أن المخرج من كل ذلك هو ذكر الله، وكثرة العبادة، والالتزام بالطهارة، إذا سلمنا عقولنا لفكرة أن كل شيء يعتمد على السحر، فإننا ندخل في دوامة يصعب الخروج منها، أما بالنسبة للدعاء، فإن هناك أدعية مشهورة لتيسير الزواج، مثل دعاء سيدنا موسى: "ربي إني لما أنزلت إليّ من خير فقير"، يمكن تكرار هذا الدعاء كما ترغب، فهو من الأدعية القوية، في النهاية، علينا أن نثق في الله ونؤمن بأن الخير قادم في الوقت المناسب.

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