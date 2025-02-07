لماذا تقضي الحائض أيام الصيام ولا تقضي الصلاة؟.. أمين الفتوى يكشف (فيديو)

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سبب قضاء المرأة الأيام التي تفطرها في رمضان وهي حائض ولا تقضي الصلوات المفروضة.

وقال فخر، خلال لقاء مع الإعلامي مهند السادات عبر برنامج "فتاوى الناس" على قناة “الناس”، إن الحائض والجنب ممنوعان من مس المصحف ودخول المسجد إلا مرورًا، مبينًا أن الحيض يعبر عن ضعف جسدي يمنع المرأة من الصيام، مما يجعلها تقضي الصيام بعد رمضان، بينما لا يلزمها قضاء الصلاة لتجنب المشقة اليومية المتكررة مقارنة بالصيام الشهري الذي يسهل قضاؤها.

ولفت أمين الفتوى إلى أن هناك تباينا في تفسير آية "لا يمسه إلا المطهرون" بين العلماء، حيث يرى البعض أنها تخص الملائكة، بينما استند جمهور الفقهاء إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في عدم جواز مس المصحف للحائض أو الجنب نظرًا لعدم اكتمال طهارتهما.





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