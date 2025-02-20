الشيخ أحمد خليل يوضح الحكم الشرعي لإزالة شعر العانة والإبط بالليزر

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن إزالة شعر العانة والإبط من سنن الفطرة التي حث عليها الإسلام، مشيرًا إلى أن ذلك يدخل في باب الطهارة والنظافة، كما ورد في حديث النبي ﷺ: "الفطرة خمس: الختان للرجال، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (متفق عليه).

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إزالة هذا الشعر بالليزر جائزة شرعًا إذا لم يترتب عليها ضرر صحي، وكان ذلك يتم في إطار الخصوصية التامة، دون كشف العورة أمام غير الزوج أو الزوجة، لأن كشف العورة أمام غيرهما لا يجوز إلا لضرورة طبية معتبرة.

وأشار إلى أن المرأة يجوز لها إزالة شعر العانة والإبط بالليزر بنفسها أو بمساعدة طبيبة متخصصة إذا احتاجت لذلك، مع تجنب كشف العورة إلا للضرورة، كما هو الحال في بعض العلاجات الطبية، أما الرجل، فلا يجوز له كشف عورته أمام غير زوجته، سواء كان ذلك لإزالة الشعر بالليزر أو لأي سبب آخر، إلا في حالات الضرورة الطبية.

وشدد على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية عند اللجوء لهذه الوسائل الحديثة، وعدم التهاون في حفظ العورات، لأن الإسلام شدد على سترها وصيانتها إلا لحاجة معتبرة.

اقرأ أيضًا:

هل قراءة الإمام في الفاتحة «اهدنا الزِّراط المستقيم» صحيحة؟.. أمين الفتوى يكشف (فيديو)

الدكتور شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة

بالفيديو| المفتي السابق يحسم حكم كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في نهار رمضان