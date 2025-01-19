بعد إباحة خروجها للعمل.. أمين الفتوى يوضح هل يجوز للمرأة السفر للعمرة خلال العدة (فيديو)

كتب- علي شبل:

بعد إجازة الإفتاء خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة عن إمكانية سفرها لأداء العمرة في فترة العدة بعد وفاة زوجها.

في رده، قال أمين الفتوى: "لا يجوز للمرأة السفر لأداء العمرة أثناء فترة العدة بعد وفاة زوجها، لأن العدة هي فترة شرعية يجب على المرأة الالتزام بها بعد وفاة زوجها".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "الأحكام الشرعية المتعلقة بالعدة يجب الالتزام بها، ولا يمكن التنازل عنها من أجل أي سبب كان، حتى لو كان الابن يريد أن تطمئن عليه أو يرافقه في السفر، هناك طرق أخرى للتواصل والاطمئنان دون تجاوز الأحكام الشرعية".

وتابع فخر: "بعد انتهاء العدة، لا مانع شرعي من أن تسافر السيدة لأداء العمرة، فيمكنها القيام بذلك على بركة الله"، مضيفا: "يجب علينا جميعًا احترام الأحكام الشرعية والالتزام بها في كل وقت، وفي نفس الوقت يمكننا إيجاد سبل أخرى للتواصل والراحة النفسية دون تجاوز تلك الأحكام".

كانت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أوضحت الحكم الشرعي لنزول الأرملة خلال فترة العدة، وذلك عقب جدل فجرته الفنانة نشوى مصطفى، بخروجها للعمل خلال فترة العدة بعد وفاة زوجها، وأكدت الأستاذة بالأزهر أن الشريعة الإسلامية تراعي ظروف المرأة واحتياجاتها، خاصة في حالات الضرورة مثل الالتزامات المالية أو طبيعة العمل.

وقالت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات لها: "الأصل في فترة العدة أن تلتزم الأرملة بالبقاء في منزلها، ولكن إذا كانت موظفة أو لديها التزامات مهنية لا يمكن تأجيلها أو التخلي عنها، فهذا يدخل ضمن الضرورات التي تبيح المحظورات، فالإسلام دين يسر ورحمة، ويأخذ بعين الاعتبار الواقع العملي الذي تعيشه المرأة، خصوصًا إذا كان العمل مصدر دخلها الوحيد".

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