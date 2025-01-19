ما حكم منع الزوجة نفسها عن زوجها لمساومته؟.. عضو بـ"العالمي للفتوى" يجيب

كتب- حسن مرسي :

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤالًا حول مدى جواز أن تمنع الزوجة نفسها عن زوجها من أجل مساومته على الخروج للعمل أو من أجل طلب شيء معين؟.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد: "في الحياة الزوجية، من المهم أن يفهم كل طرف واجباته تجاه الآخر. الزوجة يجب أن تكون مستعدة دائمًا لتلبية حقوق زوجها، بما في ذلك حقه في العشرة الطيبة، والقيام بواجباتها نحوه بشكل كامل، كما أن الزوج أيضًا عليه واجب إنفاق النفقات والقيام بحقوق زوجته، وإذا كانت الحياة الزوجية قائمة، فلا يجوز لأي طرف من الزوجين أن يمنع الآخر من حقه أو يقصر في أداء واجباته."

وأضافت: "فكرة المساومة أو المقايضة في الحياة الزوجية هي فكرة مرفوضة تمامًا، بمعنى أن الزوجة لا يجوز لها أن تمنع نفسها عن زوجها لمجرد أنها لم تحصل على شيء معين، أو لإجباره على فعل شيء معين، هذا التصرف يتعارض مع مقاصد عقد الزواج التي تقوم أساسًا على المودة والرحمة بين الزوجين."

وأوضحت: "حتى لو كان أحد الزوجين مقصرًا في حقوق الآخر، فلا يجوز للآخر أن يرد المقابل بالمثل، بل يجب أن يتم التعامل بين الزوجين بالحسنى وبنية الإصلاح، قد يكون من الأفضل أن تعالج الزوجة الأمر بالحوار والتفاهم، وأن تكون معاملة الزوجة لزوجها بحسن نية وعشرة طيبة دافعًا له ليؤدي واجباته نحوها."





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