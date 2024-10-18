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هل توجد زكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية؟.. الإفتاء توضح

08:30 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

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كـتب- علي شبل:

هل توجد زكاة على فيزا المشتريات (Credit Card)، حيث يتيح لي البنك رصيدا بحوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟

السؤال السابق تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا إنه لا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card).

وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه لا تنطبق على ذلك الرصيد شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه، أو في صورة السحب النقدي، لأن الملك حينئذٍ ناقص، وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.

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