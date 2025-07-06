الإفتاء توضح حكم تقديم الأطفال للإمامة في الصلاة تشجيعًا لهم

الإفتاء توضح حكم تقديم للإمامة في الصلاة تشجيعًا لهم

كتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم ترغيب الصغار في أداء الصلاة وتقديمهم للإمامة تشجيعًا لهم، حيث أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الشرع الشريف حثَّ الآباء والأمهات على حسن تربية الأولاد، وتَنْشِئَتِهِم تنشئةً قائمةً على الأخلاق الفاضلة، وعلى أداء العبادات وفعل الخيرات، وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.

وأضافت اللجنة أن مِن أهم هذه الأمور التي أمر الشرع الشريف الوالدين بتعليمها للأبناء: الصلاة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا عَرَفَ الْغُلَامُ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ» ومن وسائل ترغيب الصغار في أداء الصلاة وتشجيعهم على الالتزام بها: تعليمهم أمرَ الإمامة في الصلاة وشروطَها، لا سيما إذا كانوا ممَّن يهتمّون بحفظ القرآن الكريم، ومن أجل هذا المعنى استحسن بعض الصحابة تقديم الصبيان لإمامتهم في الصلاة، خاصة في النوافل؛ كقيام شهر رمضان وغيره. ما داموا يحفظون شيئًا من القرآن الكريم.

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