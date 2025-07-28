ما كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟.. الإفتاء توضح

كتب- علي شبل:

ما كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه يجوز لمن يريد الجمع بين صلاتين أن يصليهما بأذانٍ واحدٍ وإقامتين لكل صلاة منهما على مذهب الجمهور، ويجوز له أن يصليهما بأذانٍ وإقامةٍ لكل صلاةٍ منهما على مذهب المالكية، ويجوز أن يصليهما بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدةٍ ولا حرج عليه؛ فالأمر فيه سَعَة، بكلِّ ذلك تَحْصُل السُّنَّة.

هل يجوز قصر الصلاة قبل السفر مباشرة؟

وكان الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كشف عن فتوى في قصر الصلاة للمسافر في بيته قبل أن يسافر، موضحا أنه للتيسير في الشريعة الإسلامية مظاهر متعددة منها قصر الصلاة وجمعها بسبب السفر فيصلي المسافر الصلاة الرباعية ركعتين ويجمع بين الظهر والعصر إن شاء تقديما وإن شاء تأخيرا ويجمع كذلك بين المغرب والعشاء في وقت الأولى أو الثانية.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أنه لكي يكون قصر الصلاة سفرا صحيحا لا بد من توافر عدة شروط منها:

- أن تبلغ مسافة القصر اربعة برد أي ١٦ فرسخا أي ٤٨ ميلا أي ٧٦ كيلو مترا تقريبا٠

- ومنها إذا نوى الإقامة، فلكي يكون في حل من القصر أن يقيم أربعة أيام فأقل على الراجح٠

- ومنها ألا يصلي الجماعة في بلد السفر خلف إمامها المقيم فإذا صلى خلف إمام مقيم أتم صلاته أيا كان الجزء الذي أدركه مع الإمام.

وأوضح أنه مما يشترط لصحة قصر الصلاة على الراجح ألا يقصر وهو لا يزال متواجدا في بيته لما يخرج للسفر بعد بل لابد أن يبدأ القصر بعد خروجه من بيته ومفارقته أبنية الحي الذي يقيم فيه، وبتعبير الفقهاء (أن يبدأ القصر بعد مجاوزته عامر قريته).

اقرأ أيضًا:

علي جمعة يوضح المراد من قول النبي "العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر"

سنة أم بدعة؟.. أستاذ بالأزهر يوضح حكم القيام عند مرور الجنازة