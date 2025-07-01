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ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء توضح

06:43 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السري

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كتب- علي شبل:

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه لا مانع شرعًا مِن قراءة المأموم آيةً فيها سجدةُ تلاوةٍ في صلاته السِّرِّيَّةِ خَلْفَ الإمام، لكن لا يُشرَع في حقِّه السجود لها حينئذٍ، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

أحكام وشروط وكيفية سجود التلاوة

وكانت دار الإفتاء المصرية كشفت في فتوى سابقة عن أحكام وشروط وكيفية سجود التلاوة.

أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن السجود عقب تلاوة آية من آيات السجود سُنَّةٌ مؤكدةٌ في الصلاة وفي غيرها؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ؛ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ" رواه البخاري.

واضافت أنه يشترط لصحة سجود التلاوة: الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان؛ لكون سجود التلاوة صلاةً، أو جزءًا من الصلاة، أو في معنى الصلاة، فيشترط لصحته الطهارة التي تُشترط لصحة الصلاة، وكذلك يشترط استقبال القبلة، وستر العورة، وأن تكون السجدة للتلاوة واحدة بين تكبيرتين، وعلى المأموم متابعة إمامه في فعلها وتركها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

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