ماهي شروط صحة وقبول الصلاة؟.. أمين الفتوى يكشف

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أن هناك شروطا وسننا لصحة وقبول الصلاة، مؤكدا أنه لا بد من مراعاتها حتى تُقبل الصلاة وتُعتبر صحيحة شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الأركان هي أجزاء جوهرية في الصلاة، وبدونها لا تقوم الصلاة، مثل: تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والسجود، والاعتدال من الركوع، مشيرا إلى أن الأركان بمثابة أساس البناء، وإذا نقصت أي منها سقط البناء، وكذلك الصلاة لا تصح إلا بها.

أما الشروط، فأوضح أنها مقسمة إلى نوعين، هما شروط الوجوب، وهي تتعلق بالمكلف نفسه، وتشمل الإسلام، والبلوغ، والعقل، وخلوّ المكلف من الموانع الشرعية كالحيض والنفاس، والأخرى شروط الصحة، وهي شروط مرتبطة بالعبادة نفسها مثل دخول وقت الصلاة، الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، والنية.

وأشار إلى أن وجود الأركان مع عدم تحقق شروط الصحة مثل دخول الوقت يجعل الصلاة باطلة شرعًا، مؤكدا أهمية تحقق جميع الشروط حتى تصح الصلاة.

وشدد على أن النية يجب أن تكون قبل بدء الصلاة، فلا يجوز أن يبدأ المصلي الصلاة ثم ينوي بعدها، كما ذكر خطأ شائعًا بين المسافرين الذين ينون أداء صلاة كاملة ثم يصغرونها بدون تعديل النية.

وعن السنن في الصلاة، قال الشيخ وسام إنها تنقسم إلى: سنن أبْعاض، وهي سنن تُستحب ويُثاب فاعلها، لكنها ليست من الأركان، وأيضا سنن هيئات، وهي الأحوال الظاهرة أثناء الصلاة مثل رفع اليدين عند التكبير، وتركها لا يبطل الصلاة.

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