ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟.. الإفتاء توضح هل يسجد للسهو

كتب - علي شبل:

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع ناسيًا ثم تدارك بقول: (سمع الله لمن حمده)؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن صلاة السَّائل الذي استبدل ناسيًا قول: "الله أكبر" بـ"سمع الله لمن حمده" صحيحة.

وبينت اللجنة، في ردها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه لا يلزمه إعادتها، كما لا يلزمه سجودُ السهو؛ لأن الذكر هنا سنة لا يتعلَّق بها سجود السَّهو، خاصًّة وأنَّه قد تدارك النقص وأتى بالمطلوب وهو قول: "سمع الله لمن حمده" في محلِّه.

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