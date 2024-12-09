بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم وكيفية صلاة أصحاب الأعذار وهل تسقط عنهم

كتب - علي شبل:

ما حكم وكيفية صلاة أصحاب الأعذار وهل تسقط عنهم؟.. سؤال تلقاه الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد مؤكداً أن الصلاة لا تسقط عن المسلم مهما كانت ظروفه الصحية أو العذر الذي يعاني منه.

وأكد العوضي أن الإسلام رفق بأصحاب الأعذار مثل المصابين بالمرض أو السلس أو انفلات الريح، مضيفا خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "إذا كان الإنسان يعاني من مرض أو عذر يجعل من الصعب عليه أن يؤدي الصلاة كما يعتاد، فلا حرج عليه، وصلاته صحيحة، ولا يجوز له أن يترك الصلاة".

وأوضح أمين الفتوى أن الله سبحانه وتعالى رخص لأصحاب الأعذار في الصلاة على حالهم، وذلك بتيسير أوقات الصلاة وطريقة أدائها، مؤكدا أن هذه الرخصة جاءت تخفيفًا ورحمة من الله لعباده، وأن الشكوك والوساوس التي قد تنتاب الشخص بسبب ظنه أنه غير طاهر أو متلبس بنجاسة، هي وساوس غير صحيحة، وبالتالى لا تلتفت إلى الوساوس، أنت في عذر والله سبحانه وتعالى رخص لك بذلك.

وأشار العوضي إلى الحديث الشريف الذي ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، حيث قالت: "النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للسيدة فاطمة بنت حبيش أو السيدة حبيبة بنت جحش أن تترك الصلاة بسبب نزول الدم، بل قال لها أن تصلي على حالها"، موضحا أن هذا الحديث دليل على أن صاحب العذر لا ينبغي أن يتحرج أو يتردد في الصلاة، بل يجب عليه أن يؤديها على حاله.

ودعا الشيخ أحمد العوضي المرضى والمصابين إلى الاستمرار في أداء الصلاة رغم ظروفهم الصحية، مؤكدًا أن الصلاة على حالهم صحيحة، وأن هذا هو ما يرضي الله سبحانه وتعالى.

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