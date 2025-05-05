10 صور صادمة.. ما قصة المطار الأكثر رعبا في العالم؟

كتب – سيد متولي

لا أحد يرغب في ركوب طائرة تهبط أو تقلع من مطار يعتبر "الأكثر رعبًا في العالم"، والحديث هنا عن مطار جيزبورن في نيوزيلندا، لكن ما خطورته؟.

وبحسب نيويورك بوست، فإن هذا المطار من المطارات القليلة في العالم التي يمرّ بها خط سكة حديدية عبر مدرجها الرئيسي، وهذا يعني أنه يمكن للطائرة الإقلاع والهبوط هنا أثناء عبور القطار للمدرج في الوقت نفسه، وهو الأمر الذي جعل هذا المطار "الأكثر رعبًا في العالم".

واعتبارًا من العام الماضي، أصبح قطار البخار التابع لشركة Gisborne City Vintage Railway هو القطار الرئيسي الذي يعبر المطار للذهاب من جيزبورن إلى موريواي.

وعلى الرغم من أن الأمر يبدو - بناءً على الصور - مرعبا للغاية بالنسبة للطيارين والركاب على متن الطائرة، إلا أن القطارات تمر عبر هذا المطار حوالي 15 مرة فقط في السنة.

ولا يعمل هذا التقاطع إلا في الصيف، وعندما تمر سفن الرحلات البحرية - لأن السياح يحبون إلقاء نظرة خاطفة على هذا المشهد الغريب.

كما يتم التنسيق والتخطيط بين مراقبي الحركة الجوية والطيارين عندما يحدث هذا التقاطع - خاصة وأن المطار يعمل يوميًا.

وتُعدّ إدارة هبوط الطائرات على المدرج المتقاطع مع خط السكة الحديدية التشغيلي، والذي يُحدد مواعيد إقلاع وهبوط الطائرات فيه، مهمةً بالغة الصعوبة على سلطات المطار.

كما أن هذا المطار حلقة وصل رئيسية لدخول منطقة جيزبورن الصغيرة، ويستضيف أكثر من 60 رحلة داخلية.

وتقع مدينة جيزبورن على الساحل الشرقي لنيوزيلندا، وتتميز بشواطئ رائعة لممارسة رياضة ركوب الأمواج، كما أنها أول مكان في العالم يمكنك فيه رؤية شروق الشمس.