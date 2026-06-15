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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لضربة البداية في كأس العالم 2026، عندما يلتقي اليوم أمام بلجيكا في افتتاح مشوارهما بالمونديال المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم، ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتنطلق مباراة مصر وبلجيكا اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الجولة الأولى.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع : ياسر إبراهيم- حمدي فتحي- محمد هاني- أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين- إمام عاشور

الهجوم: مصطفى زيكو -عمر مرموش- محمد صلاح

تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع : براندون ميشيل - ناثان نجوي - توماس مونييه - مكسيم دي كويبر

خط الوسط : يوري تيليمانس - أمادو أونانا - كيفين دي بروين -لياندرو تروسارد - جيريمي دوكو

الهجوم: تشارلز دي كيتلير.

وبحسب التشكيل المتوقع للمنتخبين، كشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، عن توقعاتها بشأن نتيجة مباراة مصر وبلجيكا، اليوم، في كأس العالم وحظوظ أبرز اللاعبين.

حظوظ أبرز لاعبي منتخب مصر

حارس مرمى: مصطفى شوبير/ 17 مارس (برج الحوت): القمر الجديد والمريخ داعمان جدا له ويمنحانه نشاطا وإصرارا وطاقة ولياقة بدنية، عطارد أيضا في وضع داعم يمنحه يقظة وحسن تصرف أمام المفاجآت.

مدافع: ياسر إبراهيم/ 10 فبراير (برج الدلو): رغم التشوش.. الشمس في وضع داعم تمنحه طاقة بدنية، وإصرارا على إثبات نفسه. كما أن القمر الجديد وعطارد يمنحانه قدرة على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم.

ظهير أيمن: محمد هاني/ 25 يناير (برج الدلو): رغم التشوش.. الشمس في وضع داعم تمنحه طاقة بدنية، وإصرارا على إثبات نفسه، كما أن القمر الجديد وعطارد يمنحانه قدرة على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابة.

لاعب خط وسط: مروان عطية/ 12 أغسطس (برج الأسد): رغم التشوش.. الشمس في وضع داعم تمنحه استعدادا جيدا للتعاون مع زملائه على أرض الملعب، فقط وجود القمر الجديد بمنزل الصحة السلبي قد يقلل من طاقته البدنية ويجب أن يقاوم وأن يحمي نفسه من الإصابة.

مهاجم: محمد صلاح/ 15 يونيو/ سيكون إن شاء الله في أفضل حالاته، خاصة أن اليوم عيد ميلاده، والشمس في برجه تمنحه تألقا ونشاطا وإشراقة، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابة.

مهاجم: عمر مرموش/ 7 فبراير (برج الدلو): رغم التشوش.. الشمس في وضع داعم تمنحه طاقة بدنية، وإصرارا على إثبات نفسه، كما أن القمر الجديد وعطارد يمنحانه قدرة على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم.

حظوظ أبرز لاعبي منتخب بلجيكا

حارس مرمى: تيبو كورتوا/ 11 مايو (برج الثور): المريخ في برجه يمنحه منتهى القوة والإصرار والإرادة، كما أن عطارد يمنحه سرعة بديهة، وحسن تصرف.

ظهير أيمن: توماس مونييه/ 12 سبتمبر (العذراء): رغم التشوش.. عطارد في وضع داعم يمنحه استعدادا جيدا للتعاون مع زملائه على أرض الملعب.

خط وسط: دي بروين/ 28 يونيو (برج السرطان): القمر الجديد في برجه يمنحه تألقا وسيطرة على أدواته وعلى أرض الملعب.

مهاجم: دوكو/ 27 مايو (برج الجوزاء): القمر الجديد في منزله الثاني يجعل تركيزه أقل وقد يكون عرضة للوقوع في أخطاء.

من قد يكون أكثر تألقا؟

توقعت خبيرة الأبراج، أن يكون ثنائي منتخب مصر، إمام عاشور ومصطفى زيكو، الأكثر تألقا وحضورا في مباراة بلجيكا.

من الأقرب للفوز؟

بحسب توقعات عبير فؤاد، فإن التعادل هو النتيجة الأقرب، موضحة في الوقت ذاته، أن فرص فوز منتخب مصر ليست بعيدة المنال بشرط الاجتهاد ومضاعفة التركيز ومقاومة التشتت، مشيرة إلى أن احتمالية ضعف تركيز مهاجم بلجيكا، "دوكو"، قد تكون عاملا مساعدا على فوز مصر.

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