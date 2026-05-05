خطفت القلوب هذا العام.. أبرز 5 سلالات قطط في 2026

يستعد فريق نادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري لموسم 2025/26.

ترتيب بيراميدز في الدوري

ويدخل بيراميدز المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن الزمالك المتصدر بنفس الرصيد، ويسعى لتحقيق الانتصار على أمل تعثر الزمالك أمام إنبي، وخطف الصدارة والاقتراب من تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز، في ظل ملاحقة الأهلي الثالث بـ47 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، تمنحه التمسك بالمراكز الأربعة الأولى من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر انطلاق مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، في تمام الساعة 8 مساء، وتنقل عبر قناة أون سبورت بلس.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

توقعات عبير فؤاد بشأن مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

ومن خلال التشكيل المتوقع، كشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، عن حظوظ أبرز لاعبي بيراميدز في اللقاء، ونتيجة المباراة.

نجوم بيراميدز

حارس مرمى: احمد الشناوي/ 14 مايو 1991 (برج الثور): الشمس وعطارد في برجه يمنحانه تألقا وسرعة بديهة وحسن تصرف أمام أي هجمات، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابة.

مدافع: محمد الشيبي/ 21 يناير 1993 (برج الدلو): رغم معاكسة الشمس وعطارد له، يستطيع أن يتغلب على الضغوط. إن وجود عدة كواكب في وضع داعم (نبتون وزحل والمريخ وأورانوس) كل ذلك يمنحه قدرة على التصرف بحكمة وسرعة في كل المواقف والمفاجآت.

لاعب وسط مهاجم: ناصر ماهر/ 8 فبراير 1997 (برج الدلو): رغم معاكسة الشمس وعطارد له، يستطيع أن يتغلب على الضغوط. إن وجود عدة كواكب في وضع داعم (نبتون وزحل والمريخ وأورانوس) كل ذلك يمنحه قدرة على التصرف بحكمة وسرعة في كل المواقف والمفاجآت.

مهاجم: فيستون ماييلي/ 28 يونيو 1994 (برج الجوزاء): رغم التشوش.. فينوس في برجه والمريخ بمنزل الحظ يمنحانه حضورا وإصرارا على مقاومة مشاعر الإجهاد.

من يفوز بمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا؟



وكشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، ان الانتصار قد يكون حليف الفريق السماوي "بيراميدز"، في مباراة اليوم على حساب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا.

لمعرفة حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. اضغط هنا