إجازة مرضية منذ 16 عاما.. معلمة تقاضي صاحب العمل لسبب غريب

كتب – سيد متولي

رفعت مُعلّمة مجهولة الهوية من ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية دعوى قضائية ضد صاحب عملها بعد أن بدأ بالطعن في غيابها الطويل غير المعتاد عن العمل، وطلب منها الخضوع لفحص طبي.

بحسب odditycentral، كانت المُعلّمة في إجازة مرضية لمدة 16 عاما، لم تؤد خلالها واجباتها في كلية مهنية في فيزل، لكنها استمرت في تقاضي راتبها كاملا.

وبموجب القانون الألماني، يصنف المعلمون كموظفين حكوميين ويتمتعون بامتيازات معينة، بما في ذلك تقاضي راتب كامل أثناء إجازتهم المرضية غير المحددة.،في هذه الحالة تحديدا فقط، طلب صاحب عمل المرأة مؤخرا إثباتا لحالتها الصحية، وطلب منها الخضوع لفحص طبي.

ووفقا لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، يمكن أن يصل دخل المعلمين في ولاية شمال الراين-وستفاليا إلى 6,174 يورو (7,200 دولار أمريكي) شهريًا، ما يشير إلى أن المعلمة كانت تكسب حوالي 72,000 يورو (84,000 دولار أمريكي) سنويًا، أي ما يعادل مليون يورو (1,166,000 دولار أمريكي) خلال إجازة مرضية على مدار 16 عامًا.

وبرزت هذه القضية غير المألوفة في وقت سابق من هذا العام، عقب تغيير في إدارة المدرسة، وخلال عملية تدقيق داخلي أجرتها هيئة الإشراف على المدرسة، تبين أنها كانت تقدم شهادات طبية شهريًا، لكن حالتها الصحية لم تخضع لتقييم طبي.

وبدلا من الامتثال للفحص الطبي، رفعت المعلمة دعوى قضائية ضد صاحب عملها، لكن محكمة ألمانية رفضت قضيتها، ووصفت حالتها بأنها "غير مفهومة".

وقضت المحكمة بحق صاحب العمل في طلب إثبات المرض متأخرًا، وألزمتها بدفع أتعاب المحاماة البالغة 2500 يورو (2915 دولارًا أمريكيًا).

وبموجب القانون الألماني، لا يمكن استبدال المعلمين في إجازة مرضية، إلا أن هذه القضية تحديدا أثارت غضبا على المستوى الوطني، لا سيما وأن المرأة المعنية لم تكتف بالحصول على راتب كامل لمدة 16 عاما دون حضور أي وقت في العمل، بل زُعم أيضا أنها أطلقت شركة طبية ناشئة أثناء إجازتها المرضية الممتدة، ما يعد انتهاكا خطيرا للأنظمة، وتخاطر المعلمة بفقدان وضعها كموظفة مدنية، وراتبها ومعاشها التقاعدي.

وقال الخبير القانوني رالف ديلجمان لصحيفة ميونيخ آي، إن نتيجة هذه القضية غير العادية تتوقف على نتيجة الفحص الطبي، لكنه يتوقع أن المعلمة لن تضطر إلى إعادة أي مدفوعات تلقتها خلال إجازتها المرضية التي استمرت 16 عامًا، لأنه سيكون من المستحيل تقريبًا على أي فاحص أن يثبت أنها لم تكن مريضة خلال تلك الفترة.