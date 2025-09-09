"هتحل مشاكلك في نص ساعة بسعر خيالي".. شركة تقدم أغرب خدمة للعملاء (صور)

كتب – سيد متولي

في اليابان، لفتت شركة "رينتال كواي هيتو" (Rental Kowaihito) الأنظار لتقديمها خدمة فريدة تتيح للعملاء توفير أشخاص مخيفين للمساعدة في حل المشكلات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" (SCMP)، هؤلاء الأشخاص، الذين يُشار إليهم في التقرير بـ"الأشخاص المخيفين"، غالبًا ما يكونون حليقي الرؤوس ولديهم وشم بارز، ويرافقون العملاء في مواجهة مختلف المشكلات، حيث تُحل معظم القضايا في غضون 30 دقيقة.

وبحسب التقرير، قام أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذي يستخدم اسم @yukitichqn بمشاركة لقطات شاشة لصفحة الويب الخاصة بالخدمة، والتي حصدت أكثر من 300 ألف إعجاب و36 ألف إعادة نشر.

ويساعد مقدمو الخدمة في مواجهة الزملاء الساخرين أو حل النزاعات في المكتب، كما يقومون أيضًا بترهيب الجيران الذين يرفضون خفض الضوضاء.

ويمكن للعملاء أيضًا طلب المساعدة من "الأشخاص المخيفين" لمواجهة العشيقات أو الشركاء الخائنين، وكذلك لتحصيل الديون من أصحاب العمل السابقين أو شركاء العمل، كما يساعدون في التعامل مع المتنمرين الذين يستهدفون الأطفال.

وتدعي الشركة أنها لا توظف رجال عصابات، ولا يقومون بأي شيء غير قانوني.

تتقاضى الشركة 20 ألف ين ياباني (140 دولارًا أمريكيًا) لكل 30 دقيقة من الخدمة، ما يعادل 6700 جنيها مصريا، كما تطلب الشركة من العملاء دفع تكاليف السفر للعمل خارج المنطقة الحضرية للمدينة.

وأشاد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالخدمة، وكتب أحدهم: "أعتقد أنها خدمة مفيدة، فمن طبيعة البشر التنمر على الضعيف والخوف من القوي".

وكتب آخر: "أتساءل ماذا سيحدث لو وظّف كلا الطرفين شخصًا مخيفًا".



