"الحيوان البطل".. كلبة تنقذ عائلة من انفجار منزل بطريقة ذكية (فيديو)

كتب – سيد متولي

في وارال، بيرو، أنقذت كلبة كوكير سبانيل مختلطة، وزنها 25 رطلاً، عائلة من انفجار ديناميت في منزل مالكها.

ووقع الحادث في منزل الصحفي كارلوس ألبرتو ميسياس زاراتي، الذي يعتقد أن الهجوم مرتبط بتقاريره الاستقصائية، ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، فقد أظهرت لقطات كاميرات المراقبة مشتبهًا به وهو يلقي بعود ديناميت مشتعل عبر نافذة متضررة فوق الباب الأمامي لمنزل السيد زاراتي.

وأظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة الكلبة "مانشيس"، وهي تنبح وتنزل الدرج مسرعةً نحو المادة المتفجرة، بدافع غريزي، قضمت الفتيل المشتعل، ومضغته حتى تعطل الديناميت، ما حال دون انفجارٍ كان من الممكن أن يكون مميتًا.

صرح السيد زاراتي، الذي صدم من الحادث، لشبكة إن بي سي نيوز: "لقد مضغته مرارًا وتكرارًا، وأنقذت حياتنا".

"هذه مانشيس، عندما ألقى أحدهم إصبع ديناميت على مدخل منزلها في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطفأت بأعجوبة الفتيل المشتعل بأسنانها قبل أن ينفجر، ما حال دون وقوع مأساة هائلة، لكنها ليست كلبة مدربة على كشف القنابل أو وحدة K-9 تابعة للشرطة، بل هي حيوان عائلة الصحفي ألبرتو ميسياس زاراتي، في بيرو، هذا ما جاء في تعليق الفيديو المنشور على إكس".

واتصل زاراتي بالشرطة، التي أرسلت وحدة متخصصة في إبطال مفعول القنبلة لإزالة العبوة بأمان، وأُلقي القبض على مشتبه به، ويستمر التحقيق في محاولة ترهيب الصحفي، وقد طلب زاراتي وعائلته منذ ذلك الحين الحماية من الشرطة.

وحددت السلطات لاحقًا أن العبوة الناسفة من نوع يُستخدم في الألغام الأرضية.

بينما أنقذت مانشيس عائلتها، كان لعملها البطولي ثمن، فقد أتلف الديناميت أحبالها الصوتية، ما جعلها عاجزة عن النباح، ومع ذلك، لا تزال نشيطة، وأصبحت من المشاهير المحليين، وأُشيد بشجاعتها.







