في مشهد طريف وغريب، انتقم تمساح صغير في ولاية فلوريدا الأمريكية من امرأة ألقت عليه حذاءها أثناء تجواله بهدوء بجوار مجموعة من الغزلان.

الواقعة حدثت بالقرب من مسطح مائي في كيسيمي، حيث شوهد التمساح في مقطع فيديو وهو يخطف أحد حذاء سائحة بعد رميه عليه، وفقا لصحيفة "dailymail" وموقع "usatoday".

بداية القصة

تعود تفاصيل الواقعة إلى السائحة البريطانية سارة لويس مارتن، التي كانت تقضي عطلتها في كيسيمي.

وأثناء تجولها صباحا، فوجئت بتمساح صغير يسير وسط العشب بالقرب من مجموعة من الغزلان، فبادرت إلى توثيق المشهد بالكاميرا، دون أن تتوقع أنها على وشك تصوير لحظة طريفة وغير معتادة.

قالت مارتن في الفيديو: "صباح الخير جميعا، لقد استيقظت وخرجت إلى الخارج فوجدت تمساحا يتجول بهدوء قرب مجموعة من الغزلان".

وأبدت دهشتها من التعايش الظاهر بين التمساح والغزلان، إذ لم يظهر على الحيوانات أي علامات للخوف.

تصرف غير متوقع من إحدى النساء

أثناء انشغال مارتن بتصوير الموقف، شوهد بعض السكان المحليين وهم يطعمون الغزلان، ولكن، بدلا من التمساح، كانت امرأة ترتدي زيًا مزهرًا وتضع نظارات هي من جذبت الأنظار، حين قررت التدخل بشكل غريب عبر رمي حذائها على التمساح.

التمساح يرد بـ "انتقام ذكي"

في بداية الأمر، تحرك التمساح ببطء نحو الغزلان دون أن يثير الذعر، ومع استمرار المرأة في رمي حذائها عليه، قرر التمساح أن يرد، فخطف أحد الأحذية وركض به نحو الماء.

