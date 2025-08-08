3 أماكن تاريخية غارقة تحت الماء.. "أبرزهم مدينة بالإسكندرية"

يوجد العديد من الأماكن التاريخية الغارقة تحت الماء حول العالم، والتي تختبئ في أعماق البحار والمحيطات، وتحمل معها قصصاً وحكايات من حضارات قديمة.

وفيما يلي 3 من أبرز هذه الأماكن، والسر وراء غرقها، وفقًا لـ news18.

مدينة هرقليون (Heracleion) - مصر

خليج أبي قير، الإسكندرية، مصر، السر وراء غرقها كانت هرقليون مدينة تجارية وميناءً رئيسياً في مصر القديمة، وازدهرت لعدة قرون، ولكن في القرن الثامن قبل الميلاد، بدأت المدينة تغرق ببطء بسبب عدة عوامل، منها:

تسونامي وزلازل

أن المدينة تعرضت لسلسلة من الزلازل المدمرة وتسونامي، مما أدى إلى انهيار المباني وانهيار التربة الرخوة التي بُنيت عليها.

ارتفاع منسوب سطح البحر

ساهم ارتفاع منسوب سطح البحر في غمر المدينة تدريجياً.

تسييل التربة

يُعتقد أن تسييل التربة، وهي ظاهرة تحدث عندما تتحول التربة الرخوة إلى سائل أثناء الزلازل، كان عاملاً رئيسياً في غرق المدينة.

اكتشفها عالم الآثار الفرنسي "فرانك جوديو" عام 2000، حيث وجد بقايا معابد وتماثيل ضخمة وقطعاً أثرية ثمينة، مما كشف عن تفاصيل الحياة في هذه المدينة الغامضة.

بايا (Baiae) - إيطاليا

خليج نابولي، إيطاليا، كانت بايا مدينة رومانية شهيرة ومنتجعاً صحياً فخماً يقصده الأباطرة والأثرياء الرومان للاسترخاء والعلاج بالمياه الكبريتية. ولكن، تعرضت المدينة للغرق التدريجي بسبب ظاهرة "النشاط البركاني" في المنطقة:

تقع بايا على منطقة بركانية نشطة تُعرف باسم "الحقول الفلغرية". وأدت هذه الأنشطة إلى ارتفاع وانخفاض مستوى الأرض بشكل متكرر، وهي ظاهرة تُعرف باسم "البَرَد الزلزالي".

على مر القرون، أدى هبوط الأرض إلى غرق أجزاء كبيرة من المدينة تحت سطح البحر، مما حوّلها إلى حديقة أثرية مائية مذهلة.

يمكن للزوار الآن الغوص في هذه المدينة المغمورة لمشاهدة بقايا الفيلات الفاخرة والتماثيل والفسيفساء التي لا تزال سليمة تحت الماء.

بـ309 ملايين جنيه.. 8 صور لـ سرير من الذهب الخالص

قصة اختراع التليفون وأول مكالمة في التاريخ- لن تصدق (صور)

"فاتورة نار".. 7 أخطاء يومية في استخدام التكييف تسرق كهربتك

استعدوا للثراء.. 6 أبراج تنتظرها مفاجآت مالية قريبا