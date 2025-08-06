من بائعة فاكهة في الشارع لأشهر "تيك توكر".. معلومات عن أم عمر

كتبت- أسماء مرسي:

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية القبض على "التيك توكر" الشهيرة "أم عمر"، والتي تُعرف أيضا باسم "فراولة".

تواجه أم عمر اتهامات بنشر مقاطع فيديو مخالفة للآداب العامة، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وفي هذا الصدد إليكم أبرز معلومات عن التيك توكر أم عمر، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

- اسمها أم عمر، وتُعرف على تطبيق تيك توك باسم "فراولة".

- بدأت رحلتها كبائعة فاكهة بسيطة على عربة صغيرة.

- اشتهرت بفضل الثث المباشر التي كانت تُجريه أثناء عملها، حيث كانت تشارك متابعيها تفاعلاتها اليومية مع الزبائن.

- بفضل عفويتها وتفاعلها المباشر، تحولت أم عمر إلى شخصية شهيرة على تطبيق "تيك توك".

- استطاعت أيضا أن تكتسب شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- حققت مقاطع الفيديو الخاصة بها انتشارا واسعا.

- دائما ما تشارك أيضا في "جولات" مع صانعي محتوي آخرين من داخل مصر وخارجها، ما أدى إلى تحقيقها مكاسب مالية كبيرة.

- تهتم بنشر مقاطع فيديو لأحداث يومها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

- يتابعها 11.9 ألف متابع على "إنستجرام"، وعلى تطبيق "تيك توك" ما يقرب من 2 مليون متابع.