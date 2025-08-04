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حظ ومكسب كبير.. مفاجآت تنتظر 4 أبراج في أغسطس

08:30 م الإثنين 04 أغسطس 2025
حظ ومكسب كبير.. مفاجآت تنتظر 4 أبراج في أغسطس

تعبيرية

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مع اقتراب منتصف أغسطس، من المتوقع تحدوث تغييرات فلكية تحمل الكثير من الطاقة الإيجابية لعدد من مواليد الأبراج.

وكشف خبير الأبراج الفلكية محمد صبحي أن هذه الفترة ستكون فرصة ذهبية لبعضهم لتحقيق مكاسب مالية، وترقيات مهنية طال انتظارها، إضافة إلى انفراجات على الصعيد الشخصي.

وقال "صبحي" في تصريحات لمصراوي، إن هذه التحولات تأتي مع توازن قوي بين طاقة الشمس وكوكب المشتري، ما يفتح الباب أمام خطوات حاسمة قد تغير مجرى حياة بعض الأبراج للأفضل، شرط استغلال الفرص وعدم التردد في اتخاذ القرارات.

الأبراج توقعات الأبراج مكاسب مالية

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