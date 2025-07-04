ظاهرة غريبة.. سر سقوط الأمطار في عز الصيف

على غير العادة، تعرضت البلاد خلال الأيام الماضية، لهطول أمطار غزيرة مفاجئة، في ظاهرة جوية نادرة الحدوث خلال شهر يوليو، المعروف بارتفاع درجات الحرارة وذروة فصل الصيف.

وتساقطت الأمطار لمدة قاربت 20 دقيقة على عدد من أحياء القاهرة، ومحافظات أخرى، ما أدى إلى غرق بعض الشوارع وتسبب في ارتباك مروري مؤقت، خاصة في مناطق مثل مدينة نصر والتجمع الخامس، حيث تراكمت كميات من المياه أدت إلى إغلاق مؤقت لبعض الطرق، بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية.

وعن سبب هذه الحالة الجوية، أوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذلك يرجع إلى مرور منخفض جوي سريع في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تكون سحب رعدية متوسطة ومنخفضة بشكل متسارع، تركزت تأثيراتها على جنوب وشرق القاهرة، قبل أن تتحرك شرقًا نحو مدن القناة بشدة أقل.

وأشار "القياتي" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن هذه الظاهرة نادرة في مثل هذا التوقيت من العام، لافتًا إلى أن الهيئة أصدرت تحذيرات عاجلة للمواطنين بتجنب الأماكن المنخفضة وتوخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا مع ارتفاع نسب الرطوبة، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي يجلب كتلًا هوائية رطبة من البحر المتوسط، ما زاد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت 42 درجة مئوية محسوسة في عدة مناطق.

ونتيجة للحالة الجوية الطارئة، أعلن محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء والأجهزة المعنية، مع توزيع معدات شفط المياه في المحاور الرئيسية والأنفاق ومناطق التجمعات، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للاستجابة السريعة لأي بلاغات تتعلق بتجمعات المياه.

كما تعاملت فرق الحماية المدنية مع بعض البلاغات الخاصة بتجمعات المياه في المناطق المنخفضة، دون تسجيل إصابات أو خسائر كبيرة.