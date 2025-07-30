تصدر "التريند" بسبب حفل زفافه.. من هو البلوجر محمد البرعي؟

كتبت- أسماء مرسي:

احتفل البلوجر المصري محمد البرعي بزفافه مؤخرا، حيث لفت هو وعروسه الأنظار بإطلالتهما المميزة التي جعلتهما يتصدران الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة العروس.. أناقة كلاسيكية

تألقت العروس بفستان زفاف كلاسيكي أبيض مزين بتفاصيل دانتيل ناعمة على الأكمام والجزء العلوي، ما أضفى عليها مظهرا أنيقا.

جاء الفستان بقصة ضيقة عند الخصر، ومنفوشا من أسفل، ما أضفي طابع الأميرات على الإطلالة.

أكملت العروس جمالها بطرحة شفافة وطويلة أضافت لمسة من الرقي، إلى جانب تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ زاد من أناقتها.

إطلالة العريس

ظهر العريس أنيقا ببدلة سوداء مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، ما منحه مظهرا كلاسيكيا مميزا.

من هو البلوجر محمد البرعي؟

- محمد البرعي بلوجر مصري.

- تخرج من كلية الطب بجامعة طنطا.

- عمل سابقا مع شركة "بيس كيك" المتخصصة في صناعة المحتوى الترفيهي.

- يشارك متابعيه بانتظام لحظات من حياته اليومية وتجارب شخصية.

- يحظى بشعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

- يقدم سلسلة فيديوهات بعنوان "خمن مع برعي" على قناته في يوتيوب.

- أسلوبه جذاب ويركز على مواضيع متنوعة مثل، الألعاب، الترفيه، بالإضافة إلى محتوى تعليمي وثقافي.

- لديه حوالي 961 ألف متابع على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".