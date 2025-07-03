خبيرة تحذر من أغاني المهرجانات داخل المحلات.. تجلب الفقر

كتبت- أسماء مرسي:

أوضحت خبيرة طاقة المكان سونيا الحبال أن الكلمات لها تأثير كبير، وترديد عبارات التشاؤم يجذب طاقة سلبية ويجعل الوضع أسوأ بالفعل.

وتابعت خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن تشغيل أغاني المهرجانات في مكان العمل يسهم في طرد طاقة الوفرة والرزق ويجلب الفقر.

لذا، تنصح بضرورة استبدالها بموسيقى تحتوي على صوت الماء أو موسيقى هادئة لتعزيز الطاقة الإيجابية وجذب طاقة الخير.

عادات خاطئة لجلب الرزق

تنتقد الخبيرة عادة رش الماء أمام المحلات التجارية، والتي يظن البعض أنها تجلب الخير.

وتوضح أن هذه العادة إهدارا للمال، حيث إن عنصر الماء يرمز إلى المال، ورشه بهذه الطريقة يعني إهداره، ما يجلب العداوة والفقر بدلا من الرزق.

بدائل إيجابية لجذب الوفرة

في المقابل، تقدم الخبيرة بدائل إيجابية لجذب الرزق، مثل رش أوراق النعناع أو الأرز الأحمر أمام المحلات.