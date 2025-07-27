زجاجة العدس تُشعل السوشيال ميديا.. هل وصلت من مصر لغزة؟

كتب - أميرة حلمي:

أثار مقطع فيديو لشاب فلسطيني حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن زعم أنه عثر على زجاجة بلاستيكية في بحر غزة بداخلها “عدس” ومرفق بها عبارة “تحيا مصر”، في إشارة إلى نجاح وصول زجاجات الطعام من مصر إلى القطاع.

وقبل قرابة يومين انتشرت فيديوهات أظهرت مبادرات شعبية لإيصال الطعام عبر زجاجات بلاستيكية تُلقى في البحر من مصر لغزة، في محاولة رمزية للمساعدة.

الزجاجة في الفيديو تحمل شكل زجاجات كوكاكولا المعتادة، لكن اللافت هو شكل الغطاء الأحمر الذي بدا مضلعًا بخطوط عمودية، ما فتح باب التكهنات حول مصدر الزجاجة ومحتواها.

التدقيق في تصميم الغطاء دفع كثيرين للشك في أن الزجاجة ربما قادمة من إسرائيل.

غطاء الزجاجة في الفيديو مضلع بخطوط بارزة (مشابه لما هو مستخدم في السوق الإسرائيلي، وغطاء زجاجات كوكاكولا المتداولة في غزة يظهر بتصميم مطابق للمنتجات في إسرائيل.

بالمقابل، زجاجات كوكاكولا في السوق المصري (كما بالصورة المرفقة) تحمل غطاءً دائريًا ناعمًا، دون أي تضليعات واضحة.

تحققنا من صحة الاختلاف في تصميم الأغطية:

الصور المستخلصة من عبوات كوكاكولا في إسرائيل والمعروضة في متاجر مثل "شوبيرسال" تُظهر غطاءً أحمر بتضليعات رأسية بارزة، وهذا ما تطابق مع ما ظهر في فيديو الشاب الفلسطيني.

وشوبيرسال (Shufersal) هو أكبر سلسلة سوبرماركت في إسرائيل، وله أكثر من 300 فرع منتشر في أنحاء إسرائيل، وغالبًا يُستخدم كمثال شائع عند الحديث عن السوق الإسرائيلي.

أما زجاجات كوكاكولا في مصر، وتحديدًا من إنتاج مصانع “كوكاكولا مصر”، فتميل لتصميم أكثر نعومة في الغطاء الأحمر البلاستيكي، وغالبًا ما يكون أملس أو بخطوط خفيفة جدًا غير بارزة.