ارتداد الكواكب.. أبراج على موعد مع أزمات عاطفية ومالية قوية

كتبت- نرمين ضيف الله

هل شعرت مؤخرا بأن حياتك العاطفية تمر بمطبات غير مبررة؟ أو لاحظت تراجعا غير مفهوم في وضعك المالي رغم جهودك المستمرة؟ فلكيا هناك أوقات تمر فيها بعض الأبراج بتأثيرات كوكبية معاكسة تضرب استقرارها العاطفي والمادي معا، ومع تراجع كوكبي الزهرة وعطارد، تتفاقم هذه الاضطرابات، فتعود ذكريات قديمة، وتتعثر خطوات مالية كانت واعدة.

في الصفحات التالية، نستعرض أبرز هذه التأثيرات، ونكشف عن الأبراج الأكثر عرضة لتلك الهزات، وفقا لموقع "people" ، "نيويورك بوست".