"أونا" تهنّئ الزميلين محمود الهواري وآية محمد بخطوبتهما

مصرواي

في أجواء تتمتع بالدفء والمودة، احتفل الزميلان بموقع مصراوي محمود الهواري، محرر الشؤون العربية والدولية، والزميلة آية محمد، محررة قسم الاقتصاد، بحفل خطوبتهما مساء الخميس.

وحضر الحفل، أسرتا العروسين وعدد من زملاء العمل والأصدقاء، حيث تلقى الزميلان سيلا من المباركات والتهاني بخطوبتهما.

وتتقدم الإدارة التحريرية في مجموعة "أونا" للإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، بالتهنئة للزميلين، متمنية لهما التوفيق والسعادة والنجاح.

ويعرب العاملون بموقع مصراوي، بمزيد من الحب عن تمنياتهم للزميلين بالتوفيق والسعادة.