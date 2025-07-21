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"طاقة نور".. 4 أبراج تجذب المال هذا الشهر وبرج وحيد في ورطة

09:30 م الإثنين 21 يوليه 2025
"طاقة نور".. 4 أبراج تجذب المال هذا الشهر وبرج وحيد في ورطة

تعبيرية

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كتبت- نرمين ضيف الله:

مع تقلبات هذا الشهر، تحظى بعض الأبراج بأجواء جيدة يطلق عليها في علم الفلك "طاقة نور" ما يعني احتمالية حصولهم على فرص مالية مميزة وطاقة إيجابية مشعة، بينما يجد برج آخر نفسه بحاجة إلى إعادة حسابات واتخاذ خطوات تصحيح.

وفي الصفحات التالية نستعرض 4 أبراج تجذب المال والطاقة الإيجابية هذا الشهر وفقا لموقع "YourTang".

الأبراج توقعات الأبراج أبراج تجذب المال

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