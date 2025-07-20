بعد حفل زفافهما.. 10 معلومات عن سيليو صعب وزين قطامي

احتفل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب بزفاف نجله سيليو صعب على زين قطامي، بحضور نجوم الفن والمشاهير.

لكن ماذا نعرف عن العروسين، سيليو صعب وزين قطامي؟

سيليو صعب لبناني يبلغ من العمر 30 عاما.

سيليو هو الابن الأوسط لمصمم الأزياء اللبناني الشهير إيلي صعب.

يعمل في مجال تنظيم المناسبات.

بدأت قصة الحب بين سيليو صعب وزين عام 2021، بعد لقاء جمعهما وسط أصدقاء مشتركين.

أعلن الثنائي خطبتهما رسميا في يونيو 2024.

زين قطامي، أردنية، تبلغ من العمر 28 عاما.

تخرجت من الجامعة اللبنانية الأمريكية حاملة شهادة البكالوريوس في التسويق.

تولت إدارة حسابات كبرى العلامات الفاخرة والشركات العالمية من خلال منصبها في Cosmopole Consultancy.

تعتبر زين شخصية بارزة في مجال الاستشارات الإبداعية في المنطقة.

تدير حملات تسويقية لعملاء مرموقين على غرار مجموعة جميرا وإرث أبوظبي، ما عزز مكانتها في عالم صناعة العلامة التجارية والتسويق الفاخر.