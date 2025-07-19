الفرح كاد يتحول لمأتم.. لهو أطفال يتسبب في كارثة بحفل زفاف (فيديو)

كاد الفرح يتحول إلى مأتم، بعدما اشتعل طرف فستان عروس خلال رقصتها الأولى مع العريس، نتيجة خطأ في إطلاق الألعاب النارية ولهو عدد من الأطفال داخل قاعة زفاف في تركيا.

ووفقًا لما تداولته وسائل إعلام محلية، وقع الحادث خلال اللحظات الأولى من رقصة العروسين، بينما كان الحضور يتفاعلون معهما بإلقاء النقود، كجزء من التقاليد المتبعة في بعض حفلات الزفاف التركية.

وبينما كانت الأجواء مليئة بالبهجة، اندفع عدد من الأطفال لجمع الأوراق النقدية المتناثرة على الأرض، ما أدى إلى تزاحمهم حول العروس والالتفاف على فستانها، مما عرقل حركتها وأربك أجواء الرقصة.

وتزامن ذلك مع إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة المغلقة، لتخرج إحدى الشرارات عن مسارها وتصيب ذيل فستان العروس، متسببة في اشتعال النيران به وسط ذهول الحضور.

وسارع بعض الضيوف إلى التدخل السريع لإخماد النيران، وتمت السيطرة على الموقف دون تسجيل أي إصابات، بينما تحوّل الزفاف إلى حالة من الذعر والارتباك.

الفيديو الذي وثق الواقعة انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات الغاضبة، التي عبّرت عن صدمتها من غياب التنظيم والرقابة، لا سيما على الأطفال، وسط تحذيرات من خطورة استخدام الألعاب النارية في الأماكن المغلقة.