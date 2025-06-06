لمدة 10 دقائق.. فيل جائع يتسوق على طريقته داخل متجر بتايلاند

في واقعة غريبة، اقتحم فيل آسيوي جائع أحد متاجر تايلاند، ودخل إلى منضدة الحلويات والتهمها كاملة، وسط ذهول المارة.

وبحسب موقع "AP"، نجحت السلطات وصاحبة المتجر في احتواء الفيل الضخم البالغ من العمر 25 عاما، والذي يدعى "بلاي بيانج ليك"، ويزن حوالي 4 أطنان، وإخرجه دون أن يصاب أحد بأذى.

وكانت صاحبة المتجر الياباني، التي تدعى "كامبلوي كاكاو"، بمفردها في المحل، وفوجئت بالفيل يقتحم المكان ويمضى نحو 10 دقائق في جولة تسوق، التهم خلالها كعك الأرز، وشطيرة، وبعض الموز المجفف.

وأكدت صاحبة المتجر، أنها لم تشاهد مثل هذا الأمر من قبل، وتأمل ألا يتكرر، حيث بلغت قيمة الخسائر نحو 22.70 جنيهاً إسترلينيا.

والغريب أن الفيل علِق جزئيا في سقف المتجر أثناء خروجه، قبل أن تتم مرافَقته من قِبل حراس الحياة البرية إلى الغابة، حيث تتم مراقبته لضمان عدم تكرار الحادث.

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