ياسمين صبري بفستان أسود ساحر.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ساحرة وأنيقة، حيث شاركت صورا لها عبر خاصية "الاستوري" على إنستغرام.

تفاصيل الإطلالة

ارتدت ياسمين فستانا أسود طويلا بتصميم "الكتف الواحد" الذي تميز بقصته الضيقة التي أبرزت قوامها الرشيق.

أكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود مزين بتفاصيل لامعة.

المكياج والمجوهرات

اعتمدت ياسمين مكياجا ناعما بأحمر شفاه بلون نيود هادئ، وتركت شعرها منسدلا بعفوية على كتفيها.

كما زينت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات التي تكونت من قلادة، أسورة، وخاتم، ما أضاف لمسة من الرقي والفخامة.

الفساتين ذات الكتف الواحد.. أناقة وتنوع

توفر الفساتين ذات الكتف الواحد مظهرا جذابا، وتعد خيارا مثاليًا للعديد من المناسبات بفضل تصميمها المتنوع.

مميزات التصميم

يضيف تصميم الكتف الواحد لمسة فريدة ومميزة لأي إطلالة، ويضفي عليها لمسة من الأناقة، وفقا لموقع "hitched".