كتبت- أسماء مرسي:

تصدر اليوتيوبر مروان المسلماني والبلوجر ملك دهشان "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خطوبتهما المفاجئة.

وخطف الثنائي الأنظار بإطلالة مميزة في هذه المناسبة، حيث تألقت ملك بفستان طويل من الساتان، تميز بتطريز يدوي دقيق عند منطقة الصدر وتصميم درابيه أنيق عند الوسط والخصر.

واختارت مكياجا بسيطا بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

بينما أطل مروان ببدلة بيضاء أنيقة، نسق أسفلها قميصا أبيض وبنطلونا أسود، بالإضافة إلى، رابطة عنق الألوان متعددة الألوان.

من هو مروان المسلماني؟

- مروان المسلماني هو يوتيوبر مصري، وممثل، وستاند أب كوميدي.

- يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

- حقق نجاحا ملحوظا في مسلسل "منتهى الصلاحية" الذي عُرض في رمضان الماضي.

- يُعرض له حاليا مسلسل جديد "فات الميعاد".

- يقدم عروض ستاند أب كوميدي تعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور.

- أحد أعضاء فريق "بيس كيك"، وهو فريق مصري متخصص في صناعة المحتوى الترفيهي.

- يهتم بنشر العديد من الصور والفيديوهات لمتابعيه على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

- يتابعه على إنستجرام أكثر من 478 ألف متابع.

من هي ملك دهشان؟

- ملك دهشان، بلوجر مصرية.

- تخرجت من كلية التجارة واشتهرت بتقديم محتوى كوميدي عفوي.

- تميزت ملك بضحكتها وصوتها المختلف.

- يشبهها البعض بشخصيات الرسوم المتحركة المحببة، سواء في ملامحها أو عفويتها.

- هي أيضا عضو في فريق "بيس كيك".

- تحرص ملك على نشر صورها وأحدث أخبارها لمتابعيها على حسابها بموقع "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" ما يقارب 998 ألف متابع.