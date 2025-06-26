بلدة لبنانية تصدر قرارا غريبا: "ممنوع صياح الديوك"

أصدرت بلدية "بدنايل – الكورة" الواقعة في شمال لبنان، قرارا يقضي بمنع تربية الديوك داخل نطاق البلدة، مرفقا بإنذار صريح للمخالفين بفرض عقوبات لاحقة، وذلك بحجة الحفاظ على راحة السكان والنظام العام.

ووفق البيان الصادر عن رئيس البلدية صلاح الدين الأيوبي، فإن الخطوة جاءت نتيجة "الإزعاج الكبير" الذي تسببه الديوك للسكان، لا سيما في ساعات الصباح الباكر، وهو ما اعتُبر من قبل البلدية خرقا للسكينة العامة.

القرار لم يمر مرور الكرام، إذ سرعان ما تحول إلى مادة للتندر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض "إنجازا إداريا"، بينما علقت أخرى بلهجة تهكم: "بس بكرا الدجاجات بيعنسوا". وكتب آخر: "كلها قرارات رائعة عدى الديوك لـن صوتها مع الفجر راحة وخير".

وشددت البلدية في قرارها على عدد من الإجراءات الأخرى، من بينها منع تجول الحيوانات الأليفة دون مراقبة، والحفاظ على النظافة والهدوء في الأحياء السكنية، إلى جانب حظر استخدام الدراجات النارية المعدلة أو المزعجة.

وأكدت البلدية أن القرار بمثابة إنذار رسمي يمتد لعشرة أيام، على أن تبدأ بعدها باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي مخالف دون سابق إنذار.

يذكر أن بلدة بدنايل تعد منطقة ريفية بطبيعتها، وتربية الدواجن – وعلى رأسها الديوك – جزء من الحياة اليومية لسكانها، ما زاد من غرابة القرار ووسع دائرة الجدل حوله.