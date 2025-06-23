إعلان

ملكة جمال وإطلالتها ساحرة.. 16 صورة ومعلومات عن خطيبة مينا مسعود

10:00 م الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الفنان مينا مسعود وخطيبته
  • عرض 16 صورة
    فازت إميلي شاه بلقب ملكة جمال نيوجيرسي الأمريكية عام 2014
  • عرض 16 صورة
    إميلي شاه ممثلة هندية أمريكية
  • عرض 16 صورة
    إميلي شاه
  • عرض 16 صورة
    تخرجت من جامعة كاليفورنيا بدرجة في إدارة وسائل الترفيه
  • عرض 16 صورة
    إميلي شاه ملكة جمال نيوجيرسي
  • عرض 16 صورة
    إطلالة ساحرة لـ إميلي شاه
  • عرض 16 صورة
    إميلي شاه
  • عرض 16 صورة
    خطوبة إميلي شاه والفنان مينا مسعود
  • عرض 16 صورة
    ولدت إميلي عام وُلدت عام 1999
  • عرض 16 صورة
    احتفلت بخطوبتها على الممثل المصري العالمي مينا مسعود في عام 2024
  • عرض 16 صورة
    تألقت إميلي بجامبسوت جذاب
  • عرض 16 صورة
    إميلي بفستان جذاب باللون البيج
  • عرض 16 صورة
    إميلي شاه
  • عرض 16 صورة
    تحرص على مشاركة يومياتها وصورها وأحدث أخبارها مع متابعيها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

كشف الفنان المصري العالمي مينا مسعود، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "ON"، عن موعد زفافه من الفنانة الهندية الأمريكية إميلي شاه الذي سيُقام الشهر المقبل.

من هي إميلي شاه؟

إليك أبرز المعلومات عن إميلي شاه، وفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "IMDb":

إميلي شاه من أصول هندية أمريكية.

وُلدت عام 1999، وتبلغ من العمر 26 عاما.

تقيم في إديسون بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

تخرجت من جامعة كاليفورنيا بدرجة في إدارة وسائل الترفيه.

تعمل ممثلة هندية، وبدأت في أخذ دورات تمثيلية منذ سن الثالثة عشرة.

فازت بلقب ملكة جمال نيوجيرسي الأمريكية عام 2014.

احتفلت بخطوبتها على الممثل المصري العالمي مينا مسعود في عام 2024.

اتشغل منصب سفيرة اليونيسف لمرض التوحد.

كما أنها تخصص الكثير من وقتها للأعمال الخيرية مع مؤسسات مثل مؤسسة كيسلر، ومؤسسة Make-a-Wish، وJoyful Heart، وجمعية سرطان الدم والليمفوما.

تحرص على مشاركة يومياتها وصورها وأحدث أخبارها مع متابعيها على صفحتها الرسمية على إنستجرام.

يتابعها على "إنستجرام" مليون متابع.

تشتهر إميلي بقدرتها على لفت الأنظار بإطلالاتها الساحرة.

اقرا أيضا:

قبل زفافها.. 20 صورة ومعلومات عن اليوتيوبر شيرين بيوتي

ملكة جمال تتعرض لموقف صادم على المسرح بسبب - لن تتوقع ما حدث

"كانت مرشحة لـ لقب ملكة جمال الكون".. وفاة متسابقة بشكل غامض

رمز الفخامة الإيطالية.. قصة أغلى شارع للتسوق في العالم

لسبب أغرب من الخيال.. عروس تصل حفل زفافها بسيارة جنازة (صور)


إميلي شاه مينا مسعود خطيبة مينا مسعود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أصغر مليارديرة عصامية في العالم.. 25 صورة ومعلومات لا تعرفها عن لوسي جو

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"الحسم خلال ساعات" اللواء سمير فرج يتحدث لـ"مصراوي" عن تداعيات الضربة الإيرانية لقاعدة العديد في قطر
تصعيد إقليمي خطير.. صواريخ إيرانية تضرب مواقع أمريكية على أراضٍ عربية (تغطية خاصة)
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"