ملكة جمال وإطلالتها ساحرة.. 16 صورة ومعلومات عن خطيبة مينا مسعود

كتبت- أسماء مرسي:

كشف الفنان المصري العالمي مينا مسعود، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "ON"، عن موعد زفافه من الفنانة الهندية الأمريكية إميلي شاه الذي سيُقام الشهر المقبل.

من هي إميلي شاه؟

إليك أبرز المعلومات عن إميلي شاه، وفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "IMDb":

إميلي شاه من أصول هندية أمريكية.

وُلدت عام 1999، وتبلغ من العمر 26 عاما.

تقيم في إديسون بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

تخرجت من جامعة كاليفورنيا بدرجة في إدارة وسائل الترفيه.

تعمل ممثلة هندية، وبدأت في أخذ دورات تمثيلية منذ سن الثالثة عشرة.

فازت بلقب ملكة جمال نيوجيرسي الأمريكية عام 2014.

احتفلت بخطوبتها على الممثل المصري العالمي مينا مسعود في عام 2024.

اتشغل منصب سفيرة اليونيسف لمرض التوحد.

كما أنها تخصص الكثير من وقتها للأعمال الخيرية مع مؤسسات مثل مؤسسة كيسلر، ومؤسسة Make-a-Wish، وJoyful Heart، وجمعية سرطان الدم والليمفوما.

تحرص على مشاركة يومياتها وصورها وأحدث أخبارها مع متابعيها على صفحتها الرسمية على إنستجرام.

يتابعها على "إنستجرام" مليون متابع.

تشتهر إميلي بقدرتها على لفت الأنظار بإطلالاتها الساحرة.

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