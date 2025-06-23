مصائب وكوارث.. 4 أبراج يعانون من حظ سيئ بنهاية 2025

كتبت- أسماء العمدة:

يتوقع خبراء الفلك أن تواجه أربعة أبراج بعض التحديات أو "الحظ السيئ" بشكل مضاعف مع نهاية عام 2025، يُعزى ذلك أحيانًا لتأثيرات فلكية معينة يمكن أن تخلق جوًا من التحديات أو سوء الفهم.

ووفقًا لخبير الفلك صلاح أكرم، فإن يشهد أواخر عام 2025 من المتوقع أن يشهد فترة من التحديات في العلاقات الشخصية أو المهنية، قد تنشأ سوء تفاهمات أو خلافات بسيطة قد تتصاعد إذا لم يتم التعامل معها بحكمة، من المهم للجوزاء التركيز على التواصل الواضح والصريح لتجنب أي مشاعر سلبية أو حسد قد تنشأ من سوء فهم الآخرين لنواياهم، قد يواجهون أيضًا بعض العقبات غير المتوقعة في تحقيق أهدافهم، ما قد يشعرهم بالإحباط.

أوضح أكرم في تصريحات لـ"مصراوي" أن الأبراج التي تعاني من حظ سيء وكوارث ومصائب متتالية، في أواخر 2025 هي: