جمالها لافت.. تتويج كاويمي كيني ملكة جمال أيرلندا 2025

كتبت- أسماء مرسي:

توجت كاويمي كيني، تبلغ من العمر 24 سنة من بلاكروك، مقاطعة لاوث، بلقب ملكة جمال أيرلندا لعام 2025 في حفل رائع أقيم في فندق نايتسبروك.

أبهرت كاويمي لجنة التحكيم، لتصبح المرأة السابعة والسبعين التي تحظى بهذا التتويج المرموق، وفقا لموقع "missworld" و"euroweeklynews".

مسابقة ملكة جمال أيرلندا

استعرضت المتسابقات من مختلف أنحاء البلاد مواهبهن، مهاراتهن في الخطابة العامة، أعمالهن الخيرية، وشغفهن بالقضايا الاجتماعية.

تهدف مسابقة ملكة جمال أيرلندا، التي تأسست عام 1947، إلى الاحتفال بالذكاء والطموح والفخر الثقافي، وتطورت إلى منصة تدعم القيادة النسائية والعمل الخيري، والجمال الهادف الذي يتجاوز المظهر الخارجي.

بطلة القضايا الاجتماعية

لا يقتصر عملها على شركات الأزياء الشهيرة مثل براون توماس وأرنوتس، بل يمتد ليشمل مسيرة حافلة بالمبادرات الخيرية والبيئية.

كما أنها عملت مع "جانك كوتور"، وهي مبادرة رائدة في مجال الأزياء الصديقة للبيئة، ومتطوعة ملتزمة في منظمات مجتمعية مثل "أنقذوا مشردينا دوندالك" و"هايجين هب لاوث"، مؤكدة بذلك التزامها بدعم المحتاجين وتحسين ظروفهم المعيشية.

كاويمي، هي إحدى بنات ستيفن وسيوبان كيني الأربعة، ولها أشقاء هم إوين، ونيف، وفيون، ورغم أن والدها، ستيفن كيني، اسما معروفا في أوساط كرة القدم الأيرلندية، إلا أنها بدأت في شق طريقها الخاص نحو الشهرة والتألق في عالم مسابقات الجمال.

من التاج إلى العالمية

عبرت كاويمي كيني عن سعادتها وامتنانها الكبيرين بعد لحظة التتويج، مؤكدة حماسها للرحلة القادمة، قائلة: "إنه لشرف عظيم أن أرتدي هذا التاج وأمثل أيرلندا التي أعرفها وأحبها".

بفوزها بهذا اللقب المرموق، لم تحصل كيني على تمثيل أيرلندا فحسب، بل نالت أيضت عقد وكالة مربح ومجموعة قيمة من الجوائز.

كما ستتاح لها الفرصة الذهبية للسفر وتمثيل أيرلندا على المسرح الدولي الكبير العام المقبل، في مهرجان ملكة جمال العالم الذي يُبث في أكثر من 100 دولة حول العالم، لتصبح بذلك سفيرة لبلدها وجمالها الهادف على مستوى عالمي.